© foto di J.M.Colomo

Thomas Muller è uno degli attaccanti accostati alla Serie A, in particolare a Inter e Milan. Dal Bayern Monaco, però, per il momento arrivano secche smentite. L’ultima è quella del ds Hasan Salihamidzic, che ai microfoni di Sky Sport Deutschland ha così chiosato sull'argomento: “Finora nessuna offerta per Thomas. In questo momento abbiamo alcuni infortuni che ci condizionano, per cui non stiamo riflettendo sulle cessioni. La storia di Müller continuate ad alimentarla voi giornalisti”, ha assicurato.