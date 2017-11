Inter-Mustafi, l'affare adesso può tornare di moda a giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Shkodran Mustafi aveva dato l'ok al trasferimento in nerazzurro la scorsa estate e - come spiega la Gazzetta dello Sport - ci sono ancora chance che il 25enne tedesco lasci l'Arsenal per approdare all'Inter. L'affare potrebbe tornare di moda per la prossima stagione anche se nel frattempo il ragazzo di origini albanesi sembra aver trovato il giusto feeling con Wenger. La certezza è che, con l'impegno nelle coppe europee (Champions oppure Europa League), Sabatini e Ausilio daranno a Spalletti almeno un altro centrale.