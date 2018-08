Inter, Nainggolan è pronto: provato trequartista in allenamento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radja Nainggolan è pronto per il suo esordio in campionato con l'Inter. A riportarlo è Sportmediaset che spiega come il belga sia oramai recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre un mese. E nell'allenamento odierno l'ex Roma è stato provato da trequartista alle spalle di Icardi.