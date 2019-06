Inter, Nainggolan alla porta: Marotta disposto a cederlo in prestito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan è in uscita dall'Inter. Antonio Conte non lo ritiene utile al suo progetto tecnico, non tanto per il ruolo o la qualità di gioco, quanto per i comportamenti fuori dal campo che pesano visti i nuovi standard richiesti dall'ex ct e dall'ad Marotta.

Niente ritorno in giallorosso - Il giocatore tornerebbe volentieri alla Roma, ma un suo ritorno al momento è un esercizio di fantasia. I nerazzurri lo hanno a bilancio per una trentina di milioni di euro e trovare un compratore è complicato. I dirigenti interisti sono disposti a lasciarlo partire in prestito con obbligo o diritto di riscatto, oppure a inserirlo in qualche trattativa. La pista estera è quella più percorribile ma se non arriverà la fumata bianca entro il 7 luglio, ecco che il giocatore partirà per Lugano insieme al resto della squadra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.