Ultime notizie su Radja Nainggolan, diffuse da Sky Sport. Il centrocampista dell'Inter ha continuato a lavorare a parte per i noti problemi alla caviglia e resta ancora in dubbio per il big match di venerdì sera contro la Juventus. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma Luciano Spalletti spera di averlo a disposizione per la sfida dell'Allianz Stadium.