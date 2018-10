Inter, Nainggolan: "Barcellona? L'ho già battuto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ha fatto il punto sulla possibile qualificazione agli ottavi di Champions. "L'anno scorso con la Roma abbiamo dimostrato che si possono battere. L'Inter può andare in Spagna con la massima tranquillità perché per la qualificazione basterà battere il PSV e fare qualcosa di speciale a Londra. Nazionale? Sono completamente fuori, ma credo di avere fatto la scelta giusta, non posso sempre continuare ad aspettare e ho la testa libera", ha spiegato il belga.