Inter, Nainggolan con la valigia pronta: ipotesi prestito, ma servono 9 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per un Barella in entrata, c’è un Nainggolan con la valigia pronta, anche se manca la destinazione finale. L’Inter è disposta a cederlo anche in prestito purché l’operazione copra l’ammortamento per la prossima stagione che è di circa nove milioni: la Cina è un’ipotesi percorribile. Dovesse uscire il Ninja, l’Inter proverebbe ad arrivare a Vidal, fedelissimo di Conte. Intanto due ufficialità molto importanti in prospettiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.