Inter, Nainggolan di ritorno da Cagliari: potrebbe restare agli ordini di Conte

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari non tratterrà Radja Nainggolan in vista del prossimo campionato. Costi insostenibili per il club di Giulini che si godrà il Ninja fino al termine del campionato e poi lo vedrà ripartire. L'Inter potrebbe utilizzarlo come moneta di scambio, magari per arrivare a Chiesa, ma il suo destino ancora non è segnato. Non è da escludere a priori la sua permanenza, visto che Conte chiede un giocatore con le sue caratteristiche con Marotta che però non è pienamente convinto di Vidal dopo averlo "vissuto" in bianconero.