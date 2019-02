© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime notizie legate all'Inter, arrivate dalle colonne de La Gazzetta dello Sport. Le ultime positive prestazioni di Radja Nainggolan e Ivan Perisic hanno di fatto allontanato le voci che li vorrebbero in partenza a fine stagione. È presto per trarre delle conclusioni definitive, ma il borsino nerazzurro fa credere che il belga ha in ogni caso più chance di restare del croato.