Inter, Nainggolan e Perisic scaricati da Cagliari e Bayern: ora verranno valutati da Conte

Nella giornata di ieri, due calciatori di proprietà dell'Inter hanno saputo ufficialmente che non avrebbe continuato le esperienze vissute in prestito nella stagione passata. Stiamo parlando di Ivan Perisic, tornato ad Appiano dopo che Flick, allenatore del Bayern Monaco, lo aveva ufficialmente salutato; e Radja Nainggolan, che dopo l'incontro di ieri tra Giulini, presidente del Cagliari, e la dirigenza nerazzurra, ha capito che la strada del ritorno in Sardegna era pressoché impossibile da percorrere. Per entrambi, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta congrua, l'addio sarà servito, altrimenti resteranno per giocarsi le proprie carte, con Conte che non le ha chiuse a nessuno e che è pronto a puntare anche su di loro in caso di bisogno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.