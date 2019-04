Inter, Nainggolan: "Frenato dagli infortuni. Icardi? Se ne è parlato troppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Ho avuto alcuni infortuni e sicuramente l’annata poteva andare meglio. Mi ha condizionato lo stop durante il precampionato: non è stato un problema leggero, ma in una zona delicata come il retto femorale della coscia sinistra. Se avessi svolto una preparazione fisica completa, magari non avrei avuto un acciacco dietro l’altro. Purtroppo invece non sono mai arrivato al top della forma anche se ho sempre dato il massimo per aiutare i miei compagni. Rispetto ad altre stagioni sono meno soddisfatto delle mie prestazioni. Ho 30 anni e sto diventando... grande. Nella mia carriera in media ero abituato a giocare 40-50 incontri a stagione. Qui all’Inter invece ho fatto 8-9 gare e poi mi sono dovuto fermare. E’ successo tre volte. Così è tosta perché ricaschi continuamente nel buco da cui eri appena uscito. Quando partecipi alle coppe europee le partite sostituiscono gli allenamenti. E io per essere al meglio ho bisogno di giocare. Purtroppo è andata così. Ora voglio chiudere al meglio il campionato e ripartire bene il prossimo anno. C’è da cambiare qualcosa e ragionare sugli errori commessi anche da parte mia. Non necessariamente il mio stile di vita fuori dal campo. Magari occorre studiare qualche allenamento particolare, lavorare di più in palestra. In estate ci penserò. In carriera non sono mai stato fermo così a lungo. Avevo avuto solo piccoli infortuni e quasi sempre avevo giocato lo stesso. I guai che mi sono capitati quest’anno invece non erano sopportabili. Sono rientrato da due incontri e adesso arrivano sfide affascinanti. A Frosinone sarà una gara importante e voglio mettere altri minuti nelle gambe, poi quelli contro la Roma e la Juve saranno scontri decisivi per la classifica. Con 5 successi su 7, visto il vantaggio che abbiamo, raggiungeremo l’obiettivo. Il caso Icardi? In una squadra tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Mauro è forte, noi però abbiamo anche un altro grande attaccante (Lautaro, ndr) che ha fatto benissimo quando ha giocato ed è destinato a un futuro da top. Io dico che se Icardi ha avuto problemi con qualcuno, toccava a lui risolverli e non farli ricadere sulla squadra. Se n’è parlato troppo, però. Ora basta. Si sta allenando ed è a disposizione come tutti noi. Se continua così e fa gol, è un giocatore importante. Gli ho detto quello che pensavo, ovvero che se aveva dei problemi da risolvere con qualcuno, il gruppo non poteva pagare per la sua assenza. Spalletti ha dato importanza al gruppo. Un allenatore deve essere credibile verso i giocatori e Spalletti ha cercato di gestire la situazione nel modo migliore facendo quello che doveva. Anche se mi ha voluto lui, io ho pagato quando ho sbagliato (multa e sospensione, ndr). E’ così che deve funzionare. Per tutti. Barella all'Inter? Non faccio l’agente anche se in campo posso dare qualche consiglio. Barella è un calciatore che avrà una carriera importante e gli auguro il meglio in qualsiasi squadra giocherà. E’ forte e mi assomiglia pure".