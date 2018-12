Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'Inter ritrova Radja Nainggolan dopo la sospensione per i continui ritardi agli allenamenti. Partirà dal primo minuto? La decisione spetta solo a Spalletti, ma adesso, come scrive la rosea, Nainggolan dovrà gettarsi alle spalle il periodo negativo, con la consapevolezza di avere la totale fiducia del club. L’Inter, al di là del "caso chiuso" citato da Marotta, non ha infatti intenzione di privarsi del gioiello del mercato estivo, "voluto da tutti" (come detto da Spalletti) e costato 39,2 milioni, nei quali è compreso pure il sacrificio di Nicolò Zaniolo.