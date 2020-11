Inter, Nainggolan rinforzo interno per Conte ma questa volta è in arrivo l'ultima chiamata

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, è uno dei rinforzi interni che Conte potrebbe sfruttare dopo questa sosta. Il belga è uno dei pochi a non essere partito con la Nazionale e dunque ha potuto sfruttare il lavoro a Milano per convincere il tecnico ad aumentargli il minutaggio. Si tratta dell'ultima chiamata per il Ninja, con l'allenatore che non ha mai nascosto di stimarlo ma che da qui a gennaio valuterà con attenzione il suo rendimento prima di decidere cosa fare sul mercato. A riportarlo è Tuttosport.