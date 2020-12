Inter, Nainggolan vecchio pallino della Fiorentina: la soluzione viola è da tenere d'occhio

Radja Nainggolan è ai margini della rosa di Antonio Conte e a gennaio con ogni probabilità lascerà l'Inter per accasarsi altrove. Per il giocatore la soluzione migliore resterebbe quella che porta al ritorno a Cagliari, ma la soluzione non è così semplice per questione ovviamente economiche. Per questo ci pensanoa anche altre squadre come il Torino, per esempio. Ma anche la Fiorentina. Secondo La Nazione, il Ninja è un vecchio pallino del clu viola e la sua candidatura per completare il reparto di Prandelli deve essere tenuta d'occhio.