© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Le squadre dietro stanno spingendo, si sta parlando troppo ma non di calcio. Dobbiamo continuare a vincere e speriamo che le cose fuori dal campo si risolvano. Io penso che Icardi che ha sempre dato tutto, spero che possa rientrare al più presto possibile ma alla fine per arrivare più lontano possibile abbiamo bisogno di tutti. Ho avuto dei problemi passati, penso solo a giocare e a dare il mio meglio per l'Inter. Dimostriamo che vogliamo vincere, l'importante sono i tre punti. Europa League? Diventa bello, bisogna cercare di giocarci tutte le partite e vedere dove possiamo arrivare".