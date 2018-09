Inter, Nainggolan: "Importante vincere. Champions? Nessuno imbattibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sono contento per i tre punti, era un'esigenza. Siamo ancora un po' indietro, non abbiamo iniziato bene questo campionato , ma possiamo riprenderci alla grande". Queste le impressioni di Radja Nainggolan ai microfoni di InterTV dopo il successo netto di Bologna. "È sempre così contro una grande squadra, le altre si chiudono e provano a strappare punti. Dopo averla sbloccata si sono aperti più spazi - spiega l'autore del momentaneo 1-0 -. Era importantissimi vincere, avevamo fatto 1 punto su 6, ora siamo in ripresa. Adesso due settimane per ricaricare i motori perché poi sarà tosta . Il girone di Champions? L'anno scorso ho vissuto momenti bellissimi, posso dire che nessuno è imbattibile. Bisogna lavorare al massimo e sfidarli con le nostre forze".