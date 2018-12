© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo strappo tra Radja Nainggolan e l'Inter apre scenari inimmaginabili solo fino a poche ore fa. Non è impossibile pensare a una cessione a gennaio, con il giocatore in rotta con l'ambiente dopo l'ennesimo ritardo. E' difficile perché i costi sono alti, ma nel caso in cui dovesse tornare a farsi vivo qualcuno dalla Cina, come il Guangzhou l'anno scorso, i nerazzurri si siederebbero a parlare e a trattare. La sua eventuale partenza libererebbe un posto anche in chiave europea, magari anche per un nuovo acquisto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.