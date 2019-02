Inter, Nainggolan: "L'unica cosa che posso fare è parlare sul campo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di InterTV commentando il 2-1 casalingo inflitto alla Sampdoria e anche il suo primo gol nel 2019: "Ci sono momenti difficili fuori dal calcio intorno a noi, dunque l'unica cosa che possiamo fare è parlare in campo. Si è visto che volevamo subito la vittoria, e l'abbiamo ottenuta. Sono contento per oggi, soprattutto per la vittoria. E il gol fa piacere a chiunque, figuriamoci poi se è decisivo. Una vittoria porta tranquillità e serenità per lavorare bene: in questo momento stiamo dimostrando che siamo uniti. Dobbiamo continuare così, per dimostrare di meritare di essere dove siamo. Oggi era importante ottenere i tre punti, tornando in campo solo tre giorni dopo l'ultimo impegno. Abbiamo mostrato a sprazzi un buon gioco, dobbiamo ancora migliorare un po' ma siamo riusciti comunque a mantenere un vantaggio su chi ci sta dietro".

Sulla corsa Champions: "Le squadre stanno spingendo e sono tante, dunque ogni passo falso può creare tensioni, nel senso che sai che le avversarie stanno arrivando. Noi dobbiamo fare il nostro, sperando che le squadre dietro di noi ogni tanto lascino qualche punto per strada".

Sull'Europa League: "Ora ci godiamo questi tre punti e poi penseremo alla sfida col Rapid. È difficile affrontarli perché giocano in ripartenza: bisogna preparare al meglio la prossima sfida".