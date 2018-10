© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, ha parlato anche della Juventus e dell'antipatia che non ha mai nascosto nei confronti dei bianconeri: "Sono forti, vincono da 7 anni. Ma il campionato è lungo e finora ci sono stati pochi scontri diretti. Dovremo essere bravi noi che siamo dietro a sbagliare il meno possibile. La pressione dev’essere su di loro, devono sapere che siamo pronti ad approfittare dei loro passi falsi. Ne ho subite talmente tante con loro che alla fine non ce la fai più e la mia antipatia nasce da questo. Mi hanno cercato per cinque anni di fila e forse è per questo che ce l'hanno ancora con me".