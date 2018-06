Inter-Nainggolan, la Roma non chiude all'addio: il punto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Sky Sport 24, la Roma non considererebbe incedibile Radja Nainggolan davanti a determinate cifre. Il giocatore, inoltre, sarebbe richiamato dalle sirene di Luciano Spalletti. Si tratta di 'approcci embrionali', col Ninja che continua a piacere anche in Cina. La Roma preferirebbe cederlo all'estero ma stavolta la trattativa in uscita potrebbe realmente concludersi.