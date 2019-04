Inter, Nainggolan: "Lotta per la Champions? Tutto dipende da noi"

Fonte: fcinternews.com

Il centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan è intervenuto ai microfoni di InterTV a margine della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole: "Penso che abbiamo fatto un gran primo tempo, poi siamo andati a riposo sull'1-0 ma potevamo fare gol in altre tre o quattro occasioni. Nella ripresa loro siamo stati più bravi ed abbiamo concesso qualcosa. Al di là di ciò, abbiamo sempre avuto in mano la partita. C'è quindi un po' di rammarico per aver vinto".

L'Inter contro le big offre sempre ottime prestazioni.

"Sì, perché si giocano partite più aperte e le nostre qualità escono fuori maggiormente. Abbiamo dimostrato di potercela giocare, abbiamo fatto un'ottima partita. Adesso fino alla fine sarà difficile, ma dipende comunque da noi".

Tra primo e secondo tempo cosa è cambiato?

"C'è stata un po' di stanchezza, io avevo qualche fastidio ma niente di che. Abbiamo sofferto un pochino, il mister ha fatto i suoi cambi che vanno accettati. L'importante è che chi gioca dia il massimo".

Adesso la lotta Champions entra nel vivo.

"Ci saranno tanti scontri diretti, ma dipende tutto da noi: non dobbiamo aver paura degli altri, perché ci stanno dietro".