Inter, Nainggolan non è incedibile. Cina possibile destinazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan potrebbe lasciare l'Inter in questa finestra di calciomercato. Il centrocampista belga, scrive 'Tuttosport', non è considerato incedibile, ma chiaramente serve un'offerta adeguata visto che lo scorso anno il suo acquisto è stato messo a bilancio per 38.6 milioni di euro.

Ad oggi, difficile che dall'Europa possano arrivare offerte adeguate alle richieste dell'Inter. Possibile invece che arrivino proposte dalla Cina visto che già nelle ultime sessioni di calciomercato diversi club della Chinese Super League si sono fatti avanti per il calciatore classe '88.