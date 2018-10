Inter, Nainggolan: "Non sono ancora al top. Oggi ci abbiamo creduto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo gol ha lanciato l'Inter nella vittoria sul PSV, ai microfoni di Inter TV Radja Nainggolan commenta così: "Abbiamo iniziato subito bene, poi abbiamo preso gol quando stavamo facendo meglio. Ma non abbiamo abbassato ritmo e abbiamo meritato il pareggio. Abbiamo continuato a credere in ciò che stavamo facendo e il risultato che abbiamo meritato è arrivato. Il gol? Già prima potevo far meglio ma era più difficile. Ma per me l'importante non è chi segna ma il risultato di squadra e il fatto che abbiamo sofferto tutti insieme. Oggi abbiamo difeso come gruppo e abbiamo meritato il risultato. Abbiamo girato benissimo la palla anche da dietro, sempre con calma anche se loro pressavano alti. Buon lavoro sotto questo aspetto, anche chi era alle prime esperienze in Champions è stato tranquillo palla al piede. Fisicamente sto meglio, non sono ancora al top ma cerco di mettere l'esperienza in più a questa squadra".