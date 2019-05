© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niente addio per Radja Nainggolan, mentre è tutt'altro che morta la pista Ivan Rakitic. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport. Sul belga, che nel frattempo ha colorato di argento la sua cresta, e sul croato la rosea spiega: "La cifra a cui è iscritto il Ninja a bilancio – 29,4 milioni – di fatto azzera le possibilità di una cessione. Anche con destinazione Cina, se è vero che l’affare costerebbe esattamente il doppio a un qualsiasi club - si legge -. Piuttosto, in quel reparto non va scartata l’opzione Rakitic: non ingannino le dichiarazioni del croato via Instagram («Voglio restare qui tanti anni»). Se salta Valverde, Rakitic può lasciare Barcellona".