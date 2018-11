© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, ha rilasciato un'intervista a ESPN parlando anche di mercato: "Sono arrivato in un club che vuole costruire qualcosa di grande, per cui penso di essere nel posto giusto. Ho avuto molte possibilità di andare via dall'Italia, ma sono il tipo di persona che prima di tutto deve vivere bene e stare in un club che gioca per vincere o comunque in cui sono felice della mia vita. In Italia si vive molto bene. Mi piace la cultura, il modo di vivere. Il Chelsea mi ha offerto più soldi nel 2017 di quanti ne prendessi alla Roma. E' un grande club, ma io voglio svegliarmi la mattina in un posto in cui sto bene. A 29 non volevo ricominciare da capo per guadagnarmi di nuovo il rispetto per cui ho lavorato da dodici anni a questa parte in Italia. Ci sono tante componenti da valutare. Sono rimasto in Italia, alla Roma, perché volevo chiudere nel miglior modo possibile. C'era anche il Manchester. C'erano tante cose a cui non ero per nulla interessato. Ovvio, sei lusingato dal fatto che ti cerchino. Se mi si chiede in quale campionato vorrei giocare magari risponderei in Premier League per lo spettacolo, ma sono stato qui in Italia per tanti anni e sono felicissimo, non ho bisogno di cambiare nulla".