Contro la Lazio l'Inter dovrebbe ritrovare Radja Nainggolan, al rientro dopo i tanti guai alla gamba sinistra. Secondo la Gazzetta dello Sport il Ninja deve comunque guadagnarsi la conferma in vista del prossimo anno e per farlo ha deciso di cambiare in parte stile di vita. Le sigarette giornaliere sono diminuite, mentre l'alimentazione è più controllata e i pasti sono generalmente preparati da un cuoco di Appiano, anche quelli da consumare a casa.