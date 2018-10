© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radja Nainggolan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto speciale con il suo tecnico Luciano Spalletti: " So cosa vuole da me, ho pagato un po' l'infortunio ma sto tornando alla grande e mi manca poco per essere al 100%. Quando eravamo alla Roma mi disse che c'era qualcosa da cambiare e mi fece dormire qualche notte a Trigoria. Accettai e quando arrivai in ritiro vidi che c'era anche lui: aveva rinunciato al suo tempo libero per stare con me e questo mi ha fatto molto piacere. Sa come prendermi anche se non è facile visto che ho i miei lati negativi e faccio ragionamenti particolari dovuti al mio passato. Mi piace vivere sempre al massimo. Non mi ha mai detto di fare il trequartista ma quando ha pensato di cambiarmi ruolo ha parlato di 'centrocampista aggiunto': la sua paura era che capissi il cambiamento come uno smettere di rientrare".