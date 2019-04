Inter, Nainggolan: "Spero di ripartire l'anno prossimo al massimo"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan dopo l’1-1 contro la Juventus: “Per me è stata una stagione un po’ sfortunata, prima o poi doveva succedere. Ho giocato fino a 30 anni senza infortuni, quest’anno ne ho avuti. Spero di ripartire l’anno prossimo senza problemi. Ci sono dei momenti in cui i giocatori vengono esaltati, altri vengono massacrati. Questo fa parte del nostro lavoro e bisogna accettarlo. La mia prossima stagione? Bisogna pensare a chiudere al massimo il campionato perché non è facile, ci sono tante squadre in gioco. Dipenderà da noi e da come approcciamo le gare. Voglio finire la stagione al massimo e poi cominciare la prossima, spero senza infortuni. Questa squadra ha tanti giocatori importanti, era la prima volta che tornavamo a giocare ogni tre giorni. Spero che tutti i giocatori abbiano preso un po’ d’esperienza e che si possa fare una stagione al massimo”.