Inter, Nainggolan: "Spero di tornare protagonista. Coppa Italia obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan è stato intervistato da InterTV in seguito alla sconfitta rimediata contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente era una trasferta molto difficile. Prendere gol su palla inattiva ti butta giù, nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che potevamo sfruttare meglio. Magari sarebbe stata un'altra partita se avessimo segnato, ma adesso bisogna lavorare perché dietro stanno arrivando e noi dobbiamo pensare sempre di arrivare davanti a loro. Adesso abbiamo la Coppa Italia dove ci dobbiamo riscattare subito: penso e spero che lavorando bene possiamo continuare a toglierci soddisfazioni".

Sul Torino: "Sono una compagine che deve lottare ogni partita per far punti: è difficile affrontarla per una squadra che vuole essere lì in alto come noi. Non ti puoi mai rilassare: loro vanno 90 minuti a mille, magari prendi gol su una disattenzione e la partita cambia. C'è da lavorare anche su questo aspetto".

Sulle prossime sfide: "Ogni partita per noi deve essere una finale, adesso soprattutto la Coppa Italia è diventata una competizione importante per noi: è la strada più veloce per poter vincere qualcosa. Siamo in zona Champions, ma dobbiamo stare attenti: gli altri stanno arrivando, non dobbiamo mai rilassarci. Dipende da noi, abbiamo un buon vantaggio, ma potremmo sciuparlo nel caso in cui sbagliassimo due-tre partite. Ognuno di noi deve dare qualcosa in più, è l'unica cosa che posso dire".

Sulla sua condizione: "Ho svolto un programma particolare, sto cercando di diventare disponibile al 100%. Spero di essere di nuovo protagonista e di essere importante per questa squadra".