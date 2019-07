© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessun allenamento, solo un semplice risveglio muscolare questa mattina per l'Inter di Antonio Conte. Questo quanto riportato da Sky, che evidenzia come Radja Nainggolan si stia distinguendo per il grande impegno. Il belga è uscito stremato da ogni seduta, voglioso di far vedere al mister di poter rimanere in questa squadra. Sarà perciò interessante in questo senso vedere oggi se il belga entrerà in campo anche solo per qualche minuto o meno contro il Lugano.