© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan vede in Nicolò Barella il suo erede. Attraverso la rivista Undici, il centrocampista dell'Inter ha detto in merito al calciatore del Cagliari: "In Italia mi piace molto Barella del Cagliari, cattivo e pulito, incazzoso e con la mentalità vincente, rivedo in lui me da piccolo", le parole del Ninja.