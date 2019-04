© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan, trequartista dell’Inter, ha commentato così la vittoria per 4-0 contro il Genoa ai microfoni di Dazn: “Abbiamo creato dall’inizio tante occasioni, abbiamo sbloccato subito la gara portandola dalla nostra parte. Abbraccio al gol di Icardi? In campo si dà tutto per l’Inter, quello che succede fuori dal terreno di gioco deve restare nello spogliatoio. I numeri parlano per lui, in passato ha fatto tanto per questa squadra. Tutti dobbiamo dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Champions? Dipende tutto da noi”.