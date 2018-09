Inter, Nainggolan: "Vittoria meritata. Miglioro sempre di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, ha parlato così a Sky Sport, dopo il match vinto contro il Tottenham: "Vittoria meritata, abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, poi abbiamo preso il gol nel momento meno propizio. Rispetto alle altre gare non abbiamo mollato nel finale, anzi. Rimane un momento delicato perché in campionato bisogna vincere. Dobbiamo lavorare per far bene. Subito concentrati per la prossima gara. Bisogna far punti sempre sia in campionato che in Champions League. Solo con le vittorie si passa il turno e si va avanti in campionato. Momento personale? Sto lavorando, giocando ogni tre giorni non è facilissimo, mi alleno con meno regolarità. Con la continuità di rendimento penso di entrare presto nella miglior condizione".