Inter, Nainggolan: "Vittoria sofferta. Ora riposo e poi..."

Premere F5 per aggiornare la pagina ALTRI CINQUE CANDIDATI: C'è CRISTIANO RONALDO - France Football ha reso noti altri cinque candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2018: c'è Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus campione d'Europa col Real Madrid. Poi due pilastri della...

ChievoVerona, per D'Anna fine della corsa: oggi verrà esonerato

Ag. Zidane: "Non andrà in Premier. Juve? Potrebbe essere"

La moviola di SPAL-Inter: ok il rigore, ma serata piena di sbavature

Caputi sul Messaggero: "La classifica prende forma. Real in crisi"

Torino, Petrachi ha bloccato Lazzari per la prossima stagione

SPAL, Mattioli: "Complimenti alla squadra. Arbitro non all'altezza"

Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radja_nainggolan_l4) in data: Ott 7, 2018 at 3:29 PDT

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy