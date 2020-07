Inter-Napoli 1-0 al 45'. D'Ambrosio gol, poi i nerazzurri resistono all'assedio partenopeo

Inter in vantaggio all'intervallo contro il Napoli grazie a una rete di Danilo D'Ambrosio dopo 11'. Ritmi bassi ma partita piacevole a San Siro, con entrambe le squadre che schierano formazioni completamente diverse rispetto all'ultima sfida. Conte boccia nuovamente Eriksen, dando spazio a Broja Valero e lancia Alexis Sanchez a far coppia con Lukaku. Gattuso si gioca la carta Politano in avanti, Elmas e Demme a centrocampo, Mario Rui e Maksimovic in difesa con Meret ritrovato tra i pali. Nerazzurri che partono forte e segnano al primo affondo: a‏zione partita da Brozovic, abile a rubar palla a Mario Rui, proseguita con Candreva dalla destra e traversone che trova sull'out opposto Biraghi. L'esterno mette in mezzo trovando D'Ambrosio libero da qualsiasi marcatura e pronto a concludere a rete di sinistro: 1-0 e terza rete in campionato. Napoli comunque pericoloso e vicino al pareggio in più di un'occasione con Handanovic reattivo su Zielinski e Politano. Il più pericoloso è Insigne che ha due occasioni, sfiorando prima il palo e poi trovando la respinta provvidenziale di Candreva. Partenopei vivi, ma che rischiano di essere affossati poco prima dell'intervallo ed è Meret a tenere ancora in piedi la partita compiendo un grande intervento su Brozovic.