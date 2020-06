Inter-Napoli, da Conte al provino bocciato: quante motivazioni per Insigne

Lorenzo Insigne affronterà per la prima volta l'Inter in Coppa Italia dopo che storicamente non era mai riuscito a incrociare i nerazzurri in questa competizione. Una partita dalle molte motivazioni per il capitano del Napoli, a cominciare dalla bocciatura in un provino quando aveva solo 11 anni: bravino, bei colpi ma decisamente troppo basso. Ecco la valutazione interista che rischiò di bloccare l'inizio della carriera del calciatore azzurro. Poi c'è anche l'incrocio con Antonio Conte, ex ct che ai tempi della Nazionale non convocò più l'attaccante partenopeo dopo che nel 2015 lasciò Coverciano tra le polemiche e con un ginocchio mal messo. Un concentrato di ricordi che daranno ulteriore carica al capitano del Napoli per provare a conquistare un'altra finale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.