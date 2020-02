vedi letture

Inter, Napoli e Juventus su Vertonghen, ma l'Ajax conferma: "È un giocatore che ci interessa"

Nei mesi scorsi si è parlato molto di Jan Vertonghen in chiave Serie A, con Inter, Juventus e Napoli interessate al difensore olandese. Il 32enne, infatti, andrà in scadenza a giugno con il Tottenham e allo stato attuale non ha ricevuto alcuna offerta per il rinnovo da parte degli Spurs. Tra i club maggiormente interessati al calciatore, però, ci sarebbe anche l’Ajax, club che lo ha lanciato tra i professionisti. La conferma arriva dall’allenatore dei Lancieri Erik ten Hag ai microfoni di Ziggo Sport: “È un giocatore che ci interessa, anche perché ha già un passato importante con l’Ajax”, ha concluso.