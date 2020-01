© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli su Politano, come già sottolineato nella giornata di ieri, ma non solo. L'Inter infatti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - attende di conoscere gli sviluppo in casa Milan a proposito del ventilato scambio di prestiti tra l'attaccante e Franck Kessie. Le parti hanno deciso di aggiornarsi, anche perché in via Aldo Rossi devono sciogliere due nodi. Da un lato l’a.d. rossonero Ivan Gazidis non vorrebbe svalutare il centrocampista pagato 28 milioni all’Atalanta.