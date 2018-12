© foto di Federico De Luca

Ancora una brutta notizia che sconvolge il mondo del calcio italiano. E' morto all'ospedale San Carlo il tifoso 35enne che ieri sera è stato investito da un van durante gli scontri avvenuti in via Sant’Elena, zona via Novara, circa un’ora prima del fischio d'inizio di Inter-Napoli.

Un episodio che aveva già un grave bilancio, con quattro tifosi napoletani accoltellati durante gli scontri che hanno coinvolto una sessantina di persone in tutto. Il tifoso nerazzurro deceduto è stato investito sul finire dei tafferugli, quando il van dei tifosi del Napoli si stava allontanando dal luogo degli scontri.