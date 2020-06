Inter-Napoli, Politano corre veloce e prepara il sorpasso su Callejon

Politano è pronto a scavalcare Callejon per la partita contro l'Inter. Nessun discorso inerente al rinnovo che balla sul tavolo sia chiaro, ma un semplice sorpasso dovuto alle migliori condizioni fisiche dell'ex nerazzurro che adesso si candida con forza a un posto tra gli undici titolari al posto dello spagnolo, migliore per gli equilibri generali della squadra ma in questo momento più indietro per quanto riguarda la condizione atletica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.