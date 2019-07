Inter-Napoli, resta in piedi l'ipotesi scambio Icardi-Insigne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Rai Sport arrivano le ultime sul mercato del Napoli. Wanda Nara flirta con la Juventus, mentre Mauro Icardi pensa più al Napoli per il futuro. Gli azzurri non vogliono dismettere nè Fabian Ruiz nè Piotr Zielinski, mentre l’opzione di inserire nell’affare Lorenzo Insigne per convincere l’Inter potrebbe essere più fattibile.