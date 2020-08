Inter, negli ultimi quattro anni spesi 585 milioni per raggiungere la finale di Europa League

vedi letture

L'ultima finale del Siviglia è del 2015-16, quando Unai Emery alzò la terza coppa europea consecutiva, con la regia di Monchi. Quattro anni dopo gli andalusi tornano a giocarsi un trofeo, stavolta contro l'Inter. Ed è incredibile notare quanto abbiano speso i nerazzurri nelle ultime stagioni per arrivare all'atto finale di Europa League.

STAGIONE 2016-17

Arriva a parametro zero Ever Banega, il giocatore che servirebbe per dare quella mentalità vincente che per ora non c'è. Invece la situazione non migliora granché, tanto che l'argentino rimarrà solamente un anno. Fra i pezzi da novanta acquistati Joao Mario, Gabigol, Candreva e Jovetic, quattro giocatori che hanno deluso (tranne l'ultima stagione per l'ex Lazio) oltre ad Ansaldi, Eder, Dodò, Caprari. Il migliore è certamente Brozovic.

Spesa: 159,55 milioni di euro

STAGIONE 2017-18

Arriva Milan Skriniar per 20 milioni di euro più Caprari (34 totali), poi Bastoni - anche lui con una valutazione monstre da 31 milioni - e Vecino, 24. Poi Dalbert dal Nizza, il riscatto di Gagliardini dall'Atalanta, Borja Valero dalla Fiorentina. Meno acquisti, sicuramente più mirati. Comunque una spesa di discreto livello.

Spesa: 137,55 milioni di euro

STAGIONE 2018-19

La seconda annata di Spalletti inizia con l'acquisto migliore che possa esserci per il tecnico della Roma, cioè Radja Nainggolan (che porta al sacrificio di Zaniolo), più Lautaro Martinez, giovane di belle speranze argentino. Sono loro due i nomi portanti, in aggiunta c'è Stefan de Vrij, preso a parametro zero come Kwadwo Asamoah. Spese per i prestiti: Vrsaljko, Baldé e Politano, più Soares. Gravillon, Dimarco e Karamoh costano circa 18 milioni.

Spesa: 97,60 milioni di euro

STAGIONE 2019-20

È l'anno delle grandi spese, perché Lukaku è il più in vista, ma non c'è solo lui. Eriksen dal Tottenham, Lazaro dall'Hertha Berlino o il riscatto di Politano. Poi il prestito di Barella - 12 milioni - più il prossimo riscatto, Radu è tornato dal Genoa per 10,6 milioni, Salcedo, Brazao, Agoumé sono arrivati per 20 milioni. E poi i prestiti tra Young e Moses. Bene invece Godin, gratuito - anche se è migliorato con l'andare del tempo - in prestito Sanchez e Biraghi.

Spesa: 190,32 milioni di euro