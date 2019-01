Inter, nei prossimi giorni incontro importante per Herrera

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera è corteggiato da club inglesi e spagnoli, ma il desiderio del giocatore messicano in scadenza di contratto con il Porto è la Serie A. E in questo senso, secondo Sportitalia, il club che avrebbe mosso i passi sin qui più concreti è l'Inter: il club nerazzurro è in azione da novembre e nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro per trovare gli accordi. In seconda fila Milan e Roma.