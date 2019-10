Inter, nel mirino c'è Kevin Lasagna come possibile vice Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha messo nel mirino Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, come possibile vice Lukaku. L'attaccante friulano non è più il titolare, poiché Tudor gli preferisce Okaka e Nestorovski, e potrebbe chiedere la cessione qualora la situazione non dovesse modificarsi. A riportarlo è Tuttosport.