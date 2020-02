vedi letture

Inter, nelle prossime ore esami per Handanovic. Poi si deciderà su Viviano

Fra domani e l'inizio della prossima settimana, spiega il Corriere dello Sport, il capitano dell'Inter Samir Handanovic si sottoporrà ad un esame di controllo per verificare a che punto è la guarigione del suo mignolo. Solo una volta capita la reale entità del problema, per il quotidiano, l'Inter prenderà una decisione in merito al possibile tesseramento dello svincolato Emiliano Viviano.