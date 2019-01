Inter, nerazzurri in vantaggio per Herrera. I pericoli arrivano dalla Premier

Fonte: fcinternews.it

l Messaggero non ha dubbi: l'Inter è in vantaggio sulla concorrenza per Hector Herrera, centrocampista del Porto che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2019. Il quotidiano romano sottolinea come il club nerazzurro sia avanti rispetto a Roma e Milan, che nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio per il messicano, per cercare di strappare il suo sì in vista dell'estate. "I pericoli per i nerazzurri arrivano, però, soprattutto dalla Premier, dove il centrocampista classe '90 potrebbe percepire anche un ingaggio più alto