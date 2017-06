Inter, nerazzurri in vantaggio sulla Juventus nella corsa a Matuidi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi verso l'Italia. Il centrocampista del PSG potrebbe lasciare la Ligue 1 in questa finestra di mercato ed approdare in serie A. Sulle sue tracce ci sono Inter e Juventus, ma come riportato da Premium Sport al momento i nerazzurri sono in vantaggio nella corsa al mediano francese.