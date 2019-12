© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altro che ritorno all’Atletico Madrid e un mal di pancia all’Inter pronto a causare un imminente divorzio con i nerazzurri. Secondo quanto constatato da FcInterNews, le voci di un addio alla causa nerazzurra da parte di Diego Godin a gennaio devono essere considerate come rumors privi di fondamento. L'uruguaino è felice a Milano, sta lavorando sodo per inserirsi al meglio nella difesa a tre dell'Inter e non ha quindi la minima intenzione di abbandonare una sfida appena iniziata. Con buona pace della sua ex squadra, l'Atletico Madrid.