Inter, nessun passo avanti per il rinnovo di Skriniar: il Barça alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Barcellona è ancora interessanto a Milan Skriniar, difensore dell'Inter che stasera affronterà Suarez e compagni a San Siro in Champions League. In estate era pronta una proposta da 60 milioni di euro, neppure ascoltata da Ausilio. Quell'offerta però è ancora tirata in causa dall'agente del giocatore in sede di trattativa per il rinnovo del centrale. Nessun incontro, nessun passo avanti. Le parti restano distanti, con il giocatore che chiede più di 3 milioni e il club pronto ad offrirgliene circa 2,5. Adesso non è il momento di pensarci, perché la partita è alle porte, ma è chiaro che nell'agenda dei dirigenti interisti, un nuovo colloquio per avvicinarsi alla firma, è sicuramente in programma.