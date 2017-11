Inter, nessun passo avanti per Ramires. Lo Jiangsu non è convinto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Ramires continua ad essere caldo per l'Inter, ma il fatto che nelle ultime settimane non si siano registrati passi in avanti non lascia tranquilla l'Inter. I nerazzurri, scrive la Gazzetta dello Sport, a gennaio saranno in regime di autofinanziamento e il brasiliano dello Jiangsu rappresenterebbe il profilo perfetto per qualità ed esperienza, oltre che fattibilità dell'operazione. Ma il club di Nanchino non sembra intenzionato a privarsene per i primi mesi del campionato in partenza a marzo.